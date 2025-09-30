Rudi Völler feiert Doku-Premiere mit seiner Familie

Familie ist ein Teil der Doku

Einige von den Premierengästen kommen in der Doku zu Wort. In «Rudi Völler – Es gibt nur einen» blickt der 65–Jährige auf prägende Ereignisse zurück und besucht dabei entscheidende Orte, die auch sein Privatleben betreffen. So ist Völler laut Ankündigung in seiner Heimatstadt Hanau unterwegs, wo er sein Elternhaus und den Verein aus seinen Anfängen besucht. Auf dem Rasen des Olympiastadions in Rom erinnert sich der Ex–Spieler an das WM–Finale 1990 und den von ihm herausgeholten entscheidenden Elfmeter.