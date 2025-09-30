Rudi Völler feiert Doku-Premiere mit seiner Familie

«Rudi Völler – Es gibt nur einen» wird ab 3. Oktober mit Sky und WOW abrufbar sein. Am Montag feierte die Doku in Frankfurt seine Deutschlandpremiere, bei der der Protagonist natürlich nicht fehlen durfte. Rudi Völler (65) zelebrierte das Event laut einer Mitteilung mit Freunden, Wegbegleitern und der Familie.
Demnach bekam er von Bundestrainer Julian Nagelsmann (38), Ex–Fussballspieler und TV–Experte Lothar Matthäus (64) oder Ex–Spieler Michael Ballack (49) Unterstützung. Weitere Namen aus der Fussballwelt waren Otto Rehhagel, Reiner Calmund, Michael Kutzop, Bernd Neuendorf oder Simon Rolfes. Ebenso waren Völlers langjähriger Begleiter, Musiker Marius Müller–Westernhagen (76) oder Mike Josef (42), der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, unter den Gästen.
Auf dem roten Teppich posierte Völler unter anderem mit Ehefrau Sabrina Völler, den gemeinsamen Söhnen Kevin und Bryan, sowie Greta, Sabrinas Tochter aus erster Ehe, und Marco, Rudi Völlers Sohn aus erster Ehe. Aus dieser stammt auch Tochter Laura.
Familie ist ein Teil der Doku
Einige von den Premierengästen kommen in der Doku zu Wort. In «Rudi Völler – Es gibt nur einen» blickt der 65–Jährige auf prägende Ereignisse zurück und besucht dabei entscheidende Orte, die auch sein Privatleben betreffen. So ist Völler laut Ankündigung in seiner Heimatstadt Hanau unterwegs, wo er sein Elternhaus und den Verein aus seinen Anfängen besucht. Auf dem Rasen des Olympiastadions in Rom erinnert sich der Ex–Spieler an das WM–Finale 1990 und den von ihm herausgeholten entscheidenden Elfmeter.
Abseits des Rasens wird Völler einen Einblick in sein Privatleben gewähren. Mit Marius Müller–Westernhagen besucht er eine Ausstellung, mit seinen drei Söhnen ist er auf dem Padel–Court zu sehen, es gibt ein Familienessen, und mit seiner Frau Sabrina spaziert er über den Circus Maximus, während die beiden an ihr Kennenlernen in Rom zurückdenken.