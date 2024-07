Rufus Sewell heiratet seine fast 30 Jahre jüngere Partnerin

«Bis dass der Tod uns scheidet», schrieb die Schauspielerin damals zu den Bildern. «Oder bis er wieder mit seinen Strassenschuhen über Badematten läuft», ergänzte sie humorvoll. In einem Post am folgenden Tag scherzte sie über die fast 30 Jahre, die zwischen dem Paar liegen: «Bitte sagt allen, die sich wegen unseres Altersunterschieds Sorgen machen, dass es jetzt in Ordnung ist – ich bin heute Morgen 27 geworden», schrieb sie. Der Brite und die US–Amerikanerin mit kubanischen Wurzeln sind bereits seit 2019 liiert.