Rührende Geste: Bruder Cody benennt Sohn nach verstorbenem Paul Walker

Paul Walkers viel zu früher Tod

Paul Walker war am 30. November 2013 durch eine Autounfall ums Leben gekommen - während der laufenden Dreharbeiten zu «Fast & Furious 7». Per Computer wurden dessen Brüder Cody und Caleb Walker (45) in einigen Szenen des Films zur Figur Brian O'Conner, damit die Produktion abgeschlossen werden konnte. «Fast & Furious 10», der neueste Teil des PS-Franchises, läuft seit dem 17. Mai in den deutschen Kinos. Paul Walkers Tochter Meadow (24) hat in dem Film mit Vin Diesel (55) und Jason Momoa (43) einen bewegenden Gastauftritt.