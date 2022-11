Offset: «Mein Herz ist gebrochen»

«Lieber Take, es fühlt sich nicht echt an, dies so zu posten», erklärt er in seinem Posting. «Das fühlt sich immer noch nicht wie die Realität an. Ich habe nach den richtigen Worten gesucht, aber es gibt keine, die ausreichen. Bis wir uns wiedersehen, Rest in Power. Ich liebe dich.» In einem Brief, den der Rapper gemeinsam mit Fotos und Videoclips veröffentlichte, die Takeoff und Offset zeigen, schrieb er ausserdem: «Der Schmerz, den du hinterlassen hast, ist unerträglich. Mein Herz ist gebrochen und ich habe so viele Dinge zu sagen, finde aber nicht die richtigen Worte.»