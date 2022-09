Newton-John verstarb am 8. August 2022 an den Folgen ihrer Brustkrebserkrankung. Travolta reagierte bereits kurze Zeit nach der Todesmeldung ebenfalls auf seinem Instagram-Account. «Meine liebste Olivia, du hast all unsere Leben so viel besser gemacht. [...] Ich liebe dich so sehr! [...] Vom ersten Moment, als ich dich gesehen habe und für immer - dein Danny, dein John!»