Rund um Vorentscheid und Finale: Diese Termine sollten ESC-Fans kennen

Dokumentation beleuchtet sieben Jahrzehnte ESC

Zum ESC–Jubiläumsprogramm gehört die Dokumentation «70 Jahre ESC – More than Music», die ab 9. Mai in der ARD Mediathek und am 11. Mai um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Der Film zeichnet laut SWR ein «facettenreiches Porträt des Wettbewerbs und beleuchtet dessen Einfluss auf Musik, Politik, Gesellschaft, Mode und die LGBTQIA+–Community». Passend zum Jubiläum hat der SWR zudem ein besonderes Voting gestartet: Unter «eurovision.de» und «swr–vote.de» können Fans noch bis zum 13. Februar um 12 Uhr über den beliebtesten deutschen ESC–Song aller Zeiten abstimmen. Das Ergebnis wird am 28. Februar während der Sendung «Das Deutsche Finale» enthüllt.