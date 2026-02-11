Rund um Vorentscheid und Finale: Diese Termine sollten ESC-Fans kennen

Der Eurovision Song Contest feiert 2026 seinen 70. Geburtstag. Vom deutschen Vorentscheid in Berlin über ein Public Viewing in Karlsruhe bis zum grossen Finale in Wien – das sind die wichtigsten Termine für alle ESC–Fans.
Neun Acts kämpfen in Berlin um das Wien–Ticket
Den Auftakt macht die Reihe «ESC vor acht», die vom 23. bis 26. Februar jeweils um 19:45 Uhr vor der «tagesschau» im Ersten läuft. ESC–Experte und SWR3–Moderator Constantin Zöller stellt in vier kurzen Ausgaben die Acts vor, die sich wenige Tage später um das begehrte Ticket für Wien bewerben.
Am 28. Februar wird es dann ernst: Ab 20:15 Uhr steigt «Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026» live aus Berlin im Ersten und in der ARD Mediathek. Neun Acts, darunter Sarah Engels (33), treten an, um eine internationale ESC–Fach–Jury zu überzeugen. Das letzte Wort hat das Publikum. Aus den drei bestplatzierten Kandidaten wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer denjenigen Act, der Deutschland beim grossen Finale vertreten darf. Durch den Abend führen gleich zwei Gastgeberinnen: Barbara Schöneberger (51) und Comedienne Hazel Brugger (32). Kommentieren wird Thorsten Schorn (49), der auch beim Finale in Wien am Mikrofon sitzt.
Dokumentation beleuchtet sieben Jahrzehnte ESC
Zum ESC–Jubiläumsprogramm gehört die Dokumentation «70 Jahre ESC – More than Music», die ab 9. Mai in der ARD Mediathek und am 11. Mai um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen ist. Der Film zeichnet laut SWR ein «facettenreiches Porträt des Wettbewerbs und beleuchtet dessen Einfluss auf Musik, Politik, Gesellschaft, Mode und die LGBTQIA+–Community». Passend zum Jubiläum hat der SWR zudem ein besonderes Voting gestartet: Unter «eurovision.de» und «swr–vote.de» können Fans noch bis zum 13. Februar um 12 Uhr über den beliebtesten deutschen ESC–Song aller Zeiten abstimmen. Das Ergebnis wird am 28. Februar während der Sendung «Das Deutsche Finale» enthüllt.
Das grosse Finale des Eurovision Song Contest 2026 unter dem Motto «United by Music» findet dann am 16. Mai in Wien statt. Ab 20:15 Uhr läuft eine Countdown–Show im Ersten, um 21 Uhr beginnt der Wettbewerb live aus der österreichischen Hauptstadt. Wer nicht alleine vor dem Fernseher mitfiebern möchte, hat eine Alternative: Der SWR, der 2026 erstmals die Federführung für den ESC innerhalb der ARD übernimmt, veranstaltet in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe ein grosses Public–Viewing–Event für bis zu 3.500 Fans. SWR3–Moderator Sebastian «Basti» Müller und SWR3–DJ Josh Kochhann sollen an Mikro und Turntables für die passende Partystimmung sorgen.