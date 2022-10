Rundgang durch Rothenburg: Mehr als Maultaschen und Gemäuer

«Über allen Gipfeln ist Ruh', in allen Wipfeln spürest Du»

Über die Stadtmauern hinaus bietet sich ein Ausflug durch das Taubertal an - per pedes oder auf dem Fahrrad. Wanderwege führen um Rothenburg herum und etwa auf die Frankehöhe. Da sich in der Gegend diverse Jakobswege kreuzen, trifft man unterwegs sicher auf den ein oder anderen Pilger. Mit dem Drahtesel bietet sich eine Tour auf dem Taubertal-Radweg oder dem Altmühltal-Radweg an, die hier ihren Startpunkt haben. In luftige Höhen geht es für Gross und Klein im Rothenburger Kletterwald in die Wipfel des Taubertals.