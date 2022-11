Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (37) hat genug von den Verantwortlichen bei Manchester United. Er fühle sich «verraten» von seinem Club, sagte er in einem Interview mit «The Sun». Man wolle ihn zum «schwarzen Schaf» für die Probleme im Verein machen und zum Abgang bewegen. Es sei die «schwierigste Zeit meines Lebens», so Ronaldo. In der laufenden Saison kommt er erst auf zehn Einsätze in der Liga, stand zuletzt zweimal nicht im Kader.