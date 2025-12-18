Rupert Grint und Co.: Cast für «Eine Weihnachtsgeschichte» steht

Die Besetzung für die Neuverfilmung des Weihnachtsklassikers «Eine Weihnachtsgeschichte» wurde um einige prominente Namen erweitert. Es war bereits bekannt, dass Johnny Depp (62) die Hauptrolle des Ebenezer Scrooge spielen wird. Mittlerweile hat auch das Ensemble um ihn herum Form angenommen.
So ist beispielsweise Rupert Grint (37), bekannt als Ron Weasley aus der «Harry Potter»–Filmreihe, neu mit dabei, meldet das Branchenmagazin «Deadline». Auch wenn dies noch nicht offiziell bestätigt ist, berichten Insider–Quellen, dass Grint die Rolle des Bob Cratchit übernehmen wird, der selbstlose Angestellte von Scrooge.
Film geht mit Star–Besetzung an den Start
Ebenfalls als neue Ensemble–Mitglieder angekündigt wurden Andrea Riseborough (44), Ian McKellen (86), Sam Claflin (39), Charlie Murphy (38) und Daisy Ridley (33). Die Rollen der übrigen Darsteller sind bislang noch nicht bekannt. Ti West (45) wird Regie führen.
Die neue Interpretation der klassischen Novelle von Charles Dickens trägt den Titel «Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte» und der Kinostart in den USA ist für den 13. November angesetzt.
Geschichte ist ein Weihnachtsklassiker
Die Geschichte von Charles Dickens wurde im Laufe der Jahre bereits vielfach verfilmt. Im Mittelpunkt steht ein alter, verbitterter Mann, der in der Weihnachtszeit vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners sowie von den drei Weihnachtsgeistern – der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht – heimgesucht wird und dadurch gezwungen ist, sich mit seinem bisherigen Leben auseinanderzusetzen. Die Version mit Depp ist als Geistergeschichte im London zur Zeit von Charles Dickens (19. Jahrhundert) angelegt.
Johnny Depp war zuletzt in einer Reihe von Independent–Filmen zu sehen, darunter «Minamata» und «Jeanne du Barry – Die Favoritin des Königs». Kürzlich drehte er zudem den Thriller «Der Trinker» für Lionsgate an der Seite von Penélope Cruz (51), der ebenfalls 2026 Premiere haben soll.
«Ebenezer – Eine Weihnachtsgeschichte» mit Johnny Depp und Co. ist bereits die zweite Neuverfilmung des Stoffes von Dickens, die in diesem Jahr angekündigt wurde. Zuvor hatte die Produktionsfirma Warner Brothers eine neue Adaption unter der Regie von Robert Eggers (42) angekündigt, in der Willem Dafoe (70) für die Rolle des Scrooge vorgesehen ist.