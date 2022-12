Rúrik Gíslason gewinnt «Let's Dance»-Weihnachtsshow

Der ehemalige isländische Fussballspieler Rúrik Gíslason (34) hat am vergangenen Freitagabend «Let's Dance - Die grosse Weihnachtsshow» (auch via RTL+) gewonnen. Er darf sich von nun an «Christmas Dancing Star 2022» nennen. Angetreten war er dieses Mal mit Tanzpartnerin Malika Dzumaev (31). Gemeinsam sahnte das Tanzpaar sowohl für seine Jive-Einlage als auch für den Contemporary Tanz von der Jury jeweils 30 Punkte ab. Die beiden überzeugten nicht nur Motsi Mabuse (41), Jorge González (55) und Joachim Llambi (58), sondern wurden auch mit Standing Ovations der Zuschauer belohnt.