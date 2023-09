Sein Verlag pausiert die Zusammenarbeit

Zum einen hat der Verlag Blueprint, ein Ableger des britischen Buchgiganten Pan Macmillan, die Zusammenarbeit mit Russell Brand auf Eis gelegt. Das nächste Buch sollte eigentlich laut eines Berichts des «Hollywood Reporters» für Dezember geplant gewesen sein. In Anbetracht der «sehr schwerwiegenden Anschuldigungen» habe Bluebird die Entscheidung getroffen, alle zukünftigen Veröffentlichungen mit Russell Brand zu pausieren. Brand hatte seit 2017 Bücher in Kooperation mit dem Verlag veröffentlicht – darunter einen Titel namens «Recovery: Freedom From Our Addictions» sowie ein dazu passendes Workbook.