Russell Brand: Ehefrau hält nach Vergewaltigungsvorwürfen zu ihm

Seine Frau soll allerdings weiterhin zu ihm halten, wie nun ein Freund der Familie der «Daily Mail» berichtet. Laura Gallacher (36) nahm Brand im Jahr 2017 zum Ehemann, die beiden sind Eltern der beiden gemeinsamen Töchter Mabel (6) und Peggy (5). Trotz der «schmutzigen Anschuldigungen» stehe Gallacher weiterhin zu ihrem Mann – zumindest vorläufig, heisst es. Was Brand angeblich getan habe, liege in der Vergangenheit, lange bevor er und Laura sich kennengelernt hätten, so der Freund weiter. Natürlich sei es nicht einfach, aber sie seien fest entschlossen, das durchzustehen.