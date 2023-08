Russell Brand hat nur gute Erinnerungen an Ehe mit Katy Perry

Katy Perry erinnerte sich an einen «Tornado»

Das Paar war von 2010 bis 2012 verheiratet, nur 14 Monate nach der Hochzeit in Indien trennten sie sich 2011 bereits wieder. Im vergangenen Jahr hatte sich auch die Sängerin zu der turbulenten Beziehung geäussert. Die Mischung aus Erfolg und Liebe in so jungen Jahren sei «wie ein Tornado» gewesen, sagte sie in der TV-Show «Australian 60 Minutes». «Ich hatte mit 23, 24 und 25 grossen Erfolg und dann traf ich jemanden, der interessant und anregend war. Es war wie ein Tornado, alles geschah auf einmal.» Die Ehe sei «immer von Reibereien, Widerständen und Herausforderungen geprägt» gewesen.