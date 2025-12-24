Russell Brand: Neue Anklage wegen Vergewaltigung

Im Einzelnen wird Brand beschuldigt, 1999 in Bournemouth eine Frau vergewaltigt zu haben. Ein Jahr später, 2001, soll er im Londoner Stadtteil Westminster eine weitere Frau unsittlich angegriffen haben. Zwischen 2004 und 2005 soll er zudem eine dritte Frau sexuell genötigt haben. Die verbleibenden Anklagen beziehen sich auf eine mutmassliche orale Vergewaltigung sowie sexuelle Nötigung einer vierten Frau im Jahr 2004, ebenfalls im Raum Westminster.