Russell Brand: Neue Anklage wegen Vergewaltigung

Die juristischen Probleme von Russell Brand (50) nehmen kein Ende. Wie die Metropolitan Police in London laut «BBC» mitteilte, hat die britische Staatsanwaltschaft zwei weitere Anklagen gegen den Comedian und Schauspieler zugelassen. Konkret handelt es sich um eine zusätzliche Anklage wegen Vergewaltigung sowie eine Anklage wegen sexueller Nötigung. Beide Vorwürfe beziehen sich auf zwei weitere Frauen.
Der gebürtige Brite hatte bereits zuvor auf «nicht schuldig» plädiert, als ihm fünf Vergehen zur Last gelegt wurden: zwei Fälle von Vergewaltigung, zwei sexuelle Übergriffe sowie ein Fall von unsittlicher Nötigung. Diese ursprünglichen Anklagen beziehen sich auf insgesamt vier Frauen.
Neuer Gerichtstermin im Januar
Am 20. Januar 2026 muss Brand nun vor dem Westminster Magistrates' Court erscheinen, um sich zu den beiden neuen Anklagen zu äussern. Laut Staatsanwaltschaft sollen sich die neu hinzugekommenen Vorwürfe auf das Jahr 2009 beziehen und zwei verschiedene Frauen betreffen.
Die Ermittlungen gegen Brand hatten im September 2023 begonnen, nachdem die «Sunday Times», die «Times» sowie die Channel–4–Sendung «Dispatches» über entsprechende Vorwürfe berichtet hatten. Seitdem arbeiten die Ermittler der Metropolitan Police an dem Fall.
Prozess für Juni 2026 angesetzt
Für die ursprünglichen fünf Anklagen ist bereits ein Prozesstermin festgelegt: Am 16. Juni 2026 soll das Verfahren vor dem Southwark Crown Court beginnen. Die Vorwürfe erstrecken sich über einen Zeitraum von 1999 bis 2005 und sollen sich in London sowie im südenglischen Bournemouth ereignet haben.
Im Einzelnen wird Brand beschuldigt, 1999 in Bournemouth eine Frau vergewaltigt zu haben. Ein Jahr später, 2001, soll er im Londoner Stadtteil Westminster eine weitere Frau unsittlich angegriffen haben. Zwischen 2004 und 2005 soll er zudem eine dritte Frau sexuell genötigt haben. Die verbleibenden Anklagen beziehen sich auf eine mutmassliche orale Vergewaltigung sowie sexuelle Nötigung einer vierten Frau im Jahr 2004, ebenfalls im Raum Westminster.