Russell Crowe auf Deutschland-Besuch: Das liebt er hier am meisten

Kölsche Lieder im Brauhaus

Sein Trip durch Good Old Germany führte Russell Crowe unter anderem nach Köln. In der Domstadt verhielt sich der Superstar nicht anders als andere Touristen. Er trank ein Kölsch und besuchte ein Konzert von Björn Heuser (41). Die Kölner Lokalgrösse veranstaltet jeden Freitag ein Mitsingkonzert im Brauhaus Gaffel am Dom. «Lieder von Björn Heuser beim Biertrinken sind eine tolle Sache», schrieb Crowe bei X. «Tut mir leid, wenn ich auf das Offensichtliche hinweise, ich bin neu in dieser Ecke.»