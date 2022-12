Russell Crowe wurde zwar in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington geboren, lebt aber in Australien. Hier pendelt er zwischen zwei Wohnorten. In Sydney lebt er mit seiner neuen Freundin Britney Theriot im Stadtteil Woolloomooloo. Ansonsten verbringt er seine Zeit auf seiner Ranch in Nana Glen. Dort lauerte ihm die Schlange auf.