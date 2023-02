«Rust»-Prozess: Alec Baldwin beantragt Ausschluss eines Staatsanwalts

Angeklagt sind Alec Baldwin und Hannah Gutierrez-Reed

Baldwin wurde wegen der tödlichen Schüsse auf die «Rust»-Kameramänner Halyna Hutchins (1979-2021) am 31. Januar offiziell angeklagt und muss im Falle eines Schuldspruchs mit bis zu fünf Jahren Haft rechnen. Das Drama ereignete sich am 21. Oktober 2021 am Filmset in Santa Fe, New Mexico. Die Waffenmeisterin des Films, Hannah Gutierrez-Reed - die während der Dreharbeiten für die Waffen zuständig war -, ist ebenfalls wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Beide Angeklagten sollen am 24. Februar zum ersten Mal vor Gericht erscheinen.