«Rust»-Unfall: Quentin Tarantino gibt Alec Baldwin Mitschuld

Ein Gericht hat den Prozess gegen Alec Baldwin (66) wegen einer möglichen Mitschuld an den tödlichen Schüssen am Set von «Rust» eingestellt. Doch Quentin Tarantino (61) will den Schauspieler nicht so leicht aus der Verantwortung entlassen. Der Kultregisseur war zu Gast im Podcast «Club Random» von Komiker Bill Maher (68). Das Gespräch kam dabei auch auf den «Rust»–Unfall, bei dem ein Schuss aus einer von Baldwin gehaltenen Waffe die Kamerafrau Halyna Hutchins (1979–2021) tötete.