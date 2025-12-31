Rustikale Sauerkrautsuppe mit Tomaten-Paprika-Brühe

Einfach zuzubereiten, sättigend und vielseitig abwandelbar: Diese Sauerkrautsuppe schmeckt immer. Feine Säure vom Kraut, cremige Kartoffeln und würzige Paprika verbinden sich zu einer aromatischen Suppe, die besonders an kalten Tagen und rund um Neujahr begeistert.
Zutaten (4 Personen)
500 g Sauerkraut
3 mittelgrosse mehligkochende Kartoffeln
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 rote Paprikaschote
3 EL Tomatenmark
1 l Gemüsebrühe
200 ml Sahne
150 ml Weisswein
3 EL Butter
2 Lorbeerblätter
2 TL edelsüsses Paprikapulver
1 TL Kümmel
1 Prise Cayennepfeffer
Meersalz und schwarzer Pfeffer
Kochutensilien: Grosser Suppentopf, Pfanne, Schneidebrett, Stabmixer, Schaumkelle, Messbecher, Sparschäler
Zubereitung (50 Minuten)
1. Das Sauerkraut in ein Sieb geben, leicht ausdrücken und bei Bedarf etwas kleiner schneiden. Die Zwiebeln und den Knoblauch fein würfeln. Die Kartoffeln schälen und in mundgerechte Würfel schneiden. Die Paprikaschote entkernen und in feine Streifen schneiden.
2. In einem grossen Suppentopf zwei Esslöffel Butterschmalz erhitzen und die Zwiebelwürfel darin glasig dünsten, bis sie weich werden und süsslich duften. Den Knoblauch und die Paprikastreifen hinzufügen und einige Minuten mitbraten.
3. Das Tomatenmark einrühren und kurz anrösten. Das Paprikapulver hinzugeben und wenige Sekunden mitrösten.
4. Das Sauerkraut in den Topf geben und einige Minuten anschwitzen. Mit dem Weisswein ablöschen und die Flüssigkeit fast vollständig einkochen lassen. Die Kartoffelwürfel und die Gemüsebrühe angiessen. Lorbeerblätter und Kümmel einrühren. Die Suppe bei mittlerer Hitze etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln gar, aber noch bissfest sind.
5. Die Lorbeerblätter entfernen und die Suppe mit Salz, Pfeffer und einer Prise Cayennepfeffer abschmecken.
Anrichtetipps
Die dampfende, leuchtend rötliche Suppe in vorgewärmte Suppenschalen füllen. Nach Belieben einen Klecks Schmand in die Mitte setzen, Croutons darüber verteilen oder mit fein geschnittenem Schnittlauch bestreuen.
Getränkeempfehlung
Ein helles Kellerbier passt gut zur herzhaften Würze.
Eine süsse Traubensaftschorle gleicht die Säure des Krauts aus.
Rezeptvariationen
Mit einem Teelöffel geräuchertem Paprikapulver erhält die Suppe eine rauchige Note.
Geröstete Kürbiskerne als Topping verleihen zusätzlichen Biss.
Speckwürfel machen die Suppe noch deftiger.