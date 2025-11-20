Rustikaler Kartoffel-Speck-Auflauf mit knuspriger Käsekruste

2. Den Räucherspeck in Würfel schneiden und in einer Pfanne bei mittlerer Hitze knusprig ausbraten, bis sich das Fett löst und die Speckwürfel goldbraun werden. Etwa ein Drittel der knusprigen Speckwürfel aus der Pfanne nehmen und für später beiseite stellen. Die Zwiebeln schälen, in feine Halbringe schneiden und zum restlichen Speck in die Pfanne geben. Etwa 5 Minuten glasig dünsten. Den Knoblauch durch eine Presse drücken, hinzugeben und kurz mitbraten.