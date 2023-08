Ryan Gosling: Besonderes «Barbie»-Geburtstagsgeschenk für Greta Gerwig

Gesang und Tanz für das Geburtstagskind

«Wie Kens wissen, manchmal ist die einzige Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken, Gesang und Tanz», lautet der Kommentar zum Video. «Ken Ryan hat diese besonderen Barbies und Kens geschickt, um Gretas Geburtstag mit all diesen Gefühlen zu beginnen!» Im Clip ist eine Tanzgruppe zu sehen, die in einem Flashmob zu Goslings Song aus dem Film «I'm Just Ken» und zu Dua Lipas (27) «Dance the Night» performt. Gerwig verfolgt den Auftritt mit Freude und lässt offenbar sogar ein paar Tränen fliessen.