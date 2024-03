Ryan Gosling: Das pinke Super-Highlight der Oscars

Bei den diesjährigen 96. Academy Awards war Hollywood–Star Ryan Gosling (43) bereits zum dritten Mal in seiner Karriere für einen Oscar nominiert, diesmal in der Kategorie «Bester Nebendarsteller» für seine Darstellung der Plastikpuppe Ken in dem letztjährigen Mega–Kinohit «Barbie». Dass er am Ende wieder leer ausging, wird ihn allerdings in diesem Jahr weniger gewurmt haben, als bei den Malen zuvor. Im Vorfeld hatte sich der kanadische Schauspieler empört darüber gezeigt, dass seine «Barbie»–Kollegin Margot Robbie (33) und die Regisseurin Greta Gerwig (40) für ihre Leistungen keine Nominierungen erhalten hatten.