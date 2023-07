Töchter halfen Ryan Gosling bei Vorbereitung auf «Barbie»-Film

Weiter verriet der Ken-Darsteller, dass seine Töchter ihm auch im Zuge der Vorbereitungen für seinen neuesten Film geholfen haben - denn offenbar kam das Drehbuch genau zur «Barbie»-Phase der Kinder. «Wir spielen mit Barbies», erzählt Gosling. «Es war erstaunlich, denn als das Drehbuch in mein Leben kam - wo auch immer es herkam - war es genau zu der Zeit, als meine Kinder sich wirklich intensiv damit beschäftigten. All die Beobachtungen, die sie über das Barbie-Leben machen und wie sie sich in dein Leben integrieren, sind so unglaublich.»