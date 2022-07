Ryan Gosling: So lustig reagierte seine Tochter auf die Mona Lisa

Ein Zeichen von und für Ken

Gosling erzählt in dem Gespräch auch, wieso er sich für die Rolle des Ken in Greta Gerwigs (38) «Barbie»-Film entschieden hat. Demnach sei das Drehbuch das «beste», das er jemals gelesen habe, trotzdem war er sich anfangs nicht sicher, ob er der Richtige sei für den Ken. In seinem Hinterhof sei er dann aber über eine Ken-Puppe gestolpert - «Mit dem Gesicht nach unten und direkt neben einer zerquetschten Zitrone.» Davon habe er Gerwig ein Foto geschickt und zugesagt mit den Worten: «Ich werde dein Ken sein, denn seine Geschichte muss erzählt werden.»