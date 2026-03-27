Ryan Gosling übernimmt Hauptrolle im neuen Daniels-Film

Hollywoodstar Ryan Gosling (45) steht vor seinem nächsten grossen Projekt. Wie das Branchenmagazin «Deadline» berichtet, übernimmt der Schauspieler die Hauptrolle im kommenden Film des erfolgreichen Regie–Duos Daniel Kwan (38) und Daniel Scheinert (38). Über die Handlung des bislang unbetitelten Projekts wird noch Stillschweigen bewahrt, doch laut «Deadline» soll das Ensemble überwiegend aus jungen Darstellern bestehen. Der Drehbeginn ist für diesen Sommer in Los Angeles geplant, Kinostart ist für November 2027 angesetzt.