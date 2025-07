Ryan Gosling und Will Ferrell machen für Komödie gemeinsame Sache

Dritter «Guy», drittes Glück: Ryan Gosling (44) bleibt seinem actiongeladenen Erfolgsrezept treu und arbeitet nach «The Nice Guys» (2016) und «The Fall Guy» (2024) an einer neuen Komödie mit dem Titel «Tough Guys». An seiner Seite: Comedy–Veteran Will Ferrell (58), für den es nach «The Other Guys» (2010) die zweite «Guy»–Komödie ist.