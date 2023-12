Ryan O'Neal: Seine Kollegen und Kinder gedenken ihm

Auch seine Filmkollegin Mia Farrow (78), die mit ihm für die Fernsehserie «Peyton Place» vor der Kamera stand, erinnert sich auf Instagram an ihre besondere Beziehung zu O‹Neal. Sie sei damals erst 18 Jahre alt gewesen, als beide den Pilotfilm für «Peyton Place» drehten. O›Neal hätte zu dem Zeitpunkt bereits mit seiner damaligen Ehefrau Joanna Moore (1934–1997) ein Baby (Tochter Tatum) gehabt. «Er war so selbstbewusst und sehr, sehr witzig! Es gab Zeiten, in denen er mich so unkontrolliert zum Lachen brachte, dass wir die Dreharbeiten unterbrechen mussten», schrieb Farrow. «Er war mein erster, ganz heimlicher Schwarm. Ich war so schüchtern, dass ich ihn kaum ansehen konnte.» Sie seien Freunde geblieben, auch wenn sie sich nur selten sahen.