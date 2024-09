Ryan Phillippe wird 50: Für immer der «Eiskalte Engel»

Die erste schwule Teenagerrolle der USA

Bevor Ryan zum Duckface der Gen X/Millenial–Generation wurde, war der 1974 in New Castle, Deleware, geborene Junge fleissig gewesen. Seine Mutter hatte ihm schon im Alter von 13 Jahren einen Agenten besorgt. Seitdem sprach er für Werbespots und Fernsehrollen vor. So auch 1992, als er die Rolle des Billy Douglas in der amerikanischen Seifenoper «One Life to Live» bekam. Billy Douglas gilt als der erste offen schwule Teenager in einer TV–Serie. Die Rolle brach auf dem Höhepunkt der AIDS–Krise in den USA ein Tabu und war ein Risiko für den Nachwuchsschauspieler. In einem Interview mit «Entertainment Weekly» sagte der junge Phillippe damals über seine Entscheidung: «Ich dachte: ‹Was wird meine Familie denken? Was ist mit meinen Freunden?› Aber mir wurde klar, dass die Qualen für Billy hundertmal so gross sind.»