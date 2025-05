Ryan Reynolds denkt über neuen «Deadpool»-Film nach

«Deadpool & Wolverine» spielte mehr als 1,3 Milliarden US–Dollar ein

«Deadpool & Wolverine» war im vergangenen Sommer einer der erfolgreichsten Filme an den Kinokassen. Laut «Box Office Mojo» spielte der Film weltweit mehr als 1,3 Milliarden US–Dollar ein. Im Gespräch mit dem Portal «Collider» hatte Reynolds im letzten August erklärt: «Ehrlich gesagt, habe ich in diesem Moment keine Ahnung, ob ich den Deadpool–Anzug jemals wieder tragen werde. Ich hoffe es, aber ich weiss es nicht. Jetzt ist es an der Zeit, den Anzug für eine Weile an den Nagel zu hängen und zu sehen, was als nächstes passiert.»