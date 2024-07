Ryan Reynolds enthüllt den Namen seines vierten Kindes

Taylor Swift versteckte Namen in Lied

Popstar Taylor Swift (34) verkündete 2020 in ihrem Song «Betty» den Namen von Livelys und Reynolds Tochter Betty (4). In dem Lied von ihrem Album «Folklore» baute sie die Namen der drei Kinder des Paares ein. Aufgrund von Songtiteln wie «Cassandra», «Chloe or Sam or Sophia or Marcus» sowie «Peter» und «Robin» vermuteten Fans nun, dass es sich bei einem um den Namen des neuesten Kindes des Schauspieler–Paars handeln könnte.