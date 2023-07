Ryan Reynolds erweckt Alf wieder zum Leben

Die extrem beliebte Sitcom «ALF» wurde in den USA ab 1986 bei NBC ausgestrahlt, in Deutschland waren die insgesamt 102 Folgen in vier Staffeln ab Januar 1988 beim ZDF zu sehen. 1990 wurde trotz Cliffhangers nach sinkenden Quoten keine fünfte Staffel mehr produziert. Auch eine Plot-auflösende Sonderepisode, die die Handlung abschliessen sollte, wurde nicht mehr gedreht. Im Jahr 1996 knüpfte ein Fernsehfilm dann ohne Familie Tanner an die Handlung an. Dort lebt Alf mittlerweile unter der Aufsicht des US-Militärs. Schon 2012 gab Sony Pictures eigentlich bekannt, die Rechte an Alf erworben zu haben und einen Kinofilm zu planen. Dieser wurde jedoch bis heute nicht realisiert.