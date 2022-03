Ryan Reynolds hat schlimme Angstzustände

Hollywood-Star Ryan Reynolds (45) leidet unter starken Panikattacken und Angstzuständen. Das gab der Schauspieler in einem Interview mit dem TV-Sender CBS bekannt. In der Show «Sunday Morning» sagte Reynolds: «Ich habe mein ganzes Leben lang schon Angstzustände.» Es fühle sich an, als wäre seine Persönlichkeit in zwei Teile geteilt. Das äussere sich unter anderem auch in einem extremen Lampenfieber. Konkret sprach er einen Auftritt bei der Talkshow-Ikone David Letterman (74) an.