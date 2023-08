Ryan Reynolds: Jetzt investiert er auch noch in Bier

Mit der Doku «Welcome to Wrexham» steigerten Ryan Reynolds und Rob McElhenney den Wert des Vereins als Marke. Nun wollen sie offenbar mit Bieren davon profitieren. Ein Markenname, den sich das Duo sicherte, lautet demnach «It‹s Always Sunny in Wrexham». Eine Anspielung nicht nur auf den Club, sondern auch auf McElhenneys Serie «It›s Always Sunny in Philadelphia». Die anderen Namen sind «R&R Lager», nach den Initialen der Darsteller. «Max Effort Lager» spielt auf Reynolds' Produktionsfirma Maximum Effort an.