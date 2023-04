Ryan Reynolds: Sein AFC Wrexham schafft Aufstieg

Die Hollywood-Stars Reynolds und McElhenney hatten das 1864 gegründete Team vor über zwei Jahren mit dem erklärten Ziel gekauft, den Aufstieg in die Premier League zu schaffen. Diese märchenhafte Hollywood-Geschichte wird in der Dokuserie «Welcome to Wrexham» festgehalten, die in Deutschland bei Disney+ verfügbar ist. Zum gestrigen Sieg im Aufstiegskampf war neben den Team-Eigentümern auch Hollywood-Star Paul Rudd (54) anwesend. Reynolds' Ehefrau Blake Lively (35), Komiker Will Ferrell (55) und Fussball-Ikone David Beckham (47) wurden in der Vergangenheit ebenfalls bereits bei Partien des Clubs gesichtet.