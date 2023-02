Ryan Reynolds: So geht es Blake Lively nach der Geburt

Lively machte ihre vierte Schwangerschaft erst im September 2022 bekannt, als sie mit deutlich sichtbarem Babybauch zum «10. Forbes Power Women's Summit» in New York City erschien. In der Folge postete sie Bilder von sich und ihrem Bauch. Laut eigenen Angaben wollte sie damit Paparazzi-Bildern zuvorkommen. «Hier sind Schwangerschaftsfotos von mir im echten Leben, damit die elf Typen, die vor meinem Haus warten, mich alleine lassen können», schrieb sie damals.