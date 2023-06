Bei ihren Bemühungen, den niederklassigen Verein nach oben zu führen, liessen sich Reynolds und McElhenney für die Doku «Welcome to Wrexham» von Kameras begleiten. Die Dokumentation produzierte Ryan Reynolds selbst, trieb so den Wert des Vereins nach oben. Im April 2023 stieg der AFC Wrexham in die vierthöchste englische Liga auf.