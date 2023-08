Ryan Reynolds: Süsse Geburtstagswünsche an Blake Lively

Grosse Familie

Die ehemalige «Gossip Girl»–Darstellerin Blake Lively und Ryan Reynolds sind seit 2012 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder: James (8), Inez (6) und Betty (3) sowie ihr viertes Baby, dessen Geburt Lively im Februar 2023 öffentlich machte. Ihre vierte Schwangerschaft hatte sie erst im September 2022 bekannt gemacht, als sie mit deutlich sichtbarem Babybauch zum «10. Forbes Power Women's Summit» in New York City erschien. In der Folge postete sie immer wieder Bilder von sich und ihrem Bauch, laut eigenen Aussagen auch, um Paparazzi–Bildern zuvorzukommen.