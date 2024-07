Ryan Reynolds und Hugh Jackman mit Marvel-Boss bei Stern-Enthüllung

«Deadpool & Wolverine» startet am Freitag (26. Juli) in den US–Kinos. Vor der Premiere des neuesten Eintrags im Marvel Cinematic Universe (MCU) nahmen sich die Stars Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) Zeit für ein besonderes Event. Die beiden Hauptdarsteller unterstützten gestern Kevin Feige (51). Der Mastermind des MCU erhielt am Donnerstag als 2785. Star einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.