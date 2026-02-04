Ryan Reynolds und Kenneth Branagh: Ihre Action-Komödie kommt im Herbst

Fans von Ryan Reynolds können sich also auf ein baldiges Wiedersehen freuen. Der Schauspieler, der auch als ausführender Produzent des neuen Films fungiert, war zuletzt 2024 in «Deadpool & Wolverine» zu sehen. Kenneth Branagh hat in den vergangenen Jahren viel hinter der Kamera gearbeitet, war aber auch in «Tod auf dem Nil» oder «Oppenheimer» als Schauspieler dabei.

