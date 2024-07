Sabin Tambrea und Alice Dwyer: Das Baby ist da!

Alice Dwyer stand bereits im Alter von elf Jahren erstmals vor der Kamera und war seitdem in über 75 Film– und Fernsehproduktionen zu sehen, darunter in mehreren «Tatort»–Filmen oder in der Reihe «Herr und Frau Bulle». Zuletzt spielte sie an der Seite ihres Ehemanns in der Fernsehserie «Deutsches Haus».