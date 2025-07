Sabine Bohlmann: Vom «Marienhof»-Star zur Bestsellerautorin

«Ich denke, ich habe jetzt genau das gefunden, was mich richtig glücklich macht»: Ex–«Marienhof»–Star Sabine Bohlmann (56) feiert als Kinderbuchautorin grosse Erfolge. In der ehemaligen ARD–Serie war die Schauspielerin und Autorin, die seit Jahrzehnten auch Lisa Simpson als Synchronsprecherin ihre Stimme leiht, ab 1992 als Jenny Busch zu sehen. Danach hat sie mit den Grauses, Willow, Frau Honig oder dem kleinen Siebenschläfer ihre eigenen Figuren für ihre Bücher erschaffen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news erzählt Bohlmann, die nun auf dem White Ravens Festival der Internationalen Jugendbibliothek (13. – 17. Juli) in München auftritt, über die Rückschläge auf ihrem Weg zum Erfolg und wie ihr die Verfilmung ihres Buches «Ein Mädchen namens Willow» gefällt.