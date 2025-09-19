Sabine Lisicki bald in «Alles was zählt» zu sehen

Lisicki gab im September 2024 bekannt, dass sie eine Tochter auf die Welt gebracht hat. Sie hat der «Bild»–Zeitung verraten, dass sich ihre Eltern um das Kind gekümmert haben, während sie die Folgen gedreht hat. Schauspielerfahrung hat sie nur in der Grundschule gesammelt. «Ich habe mal in einem Musical mitgespielt. Die Hauptbesetzung ist krank geworden und ich bin eingesprungen», so der Tennis–Star zur Zeitung.