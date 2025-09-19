Sabine Lisicki bald in «Alles was zählt» zu sehen

Tennisspielerin Sabine Lisicki (35) betritt ganz neues Terrain. Sie übernimmt in der RTL–Soap «Alles was zählt» eine Gastrolle und gibt damit ihr Serien–Debüt. Sie hat die Folgen schon abgedreht. Diese werden zwischen dem 15. und 17. Dezember ausgestrahlt.
Schauspielerei ist Neuland für den Tennis–Star, gekannt hat Lisicki die Serie aber von Anfang an: «Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von ‹AWZ› gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz und das ist ja mein zu Hause!» Begeistert fügte sie hinzu: «Ich liebe die Herausforderung!»
Inhalt der Gastrolle
In «Alles was zählt» spielt sie sich selbst und begibt sich auf die Reise nach Essen, um einen Workshop für den weiblichen Tennisnachwuchs zu organisieren. Dort trifft sie unter anderem auf Joana (Josephine Martz, 25) und die ehrgeizige Mutter Gabriella (Bianca Hein, 50), die alles daransetzt, die Karriere ihrer Tochter voranzutreiben. Joana ist Teilnehmerin von Lisickis Workshop, obwohl ursprünglich Nele (Maria Müller, 23) vorgesehen war. Frustriert von diesem Erlebnis fordert sie Lisicki zu einem spontanen Match heraus.
Lisicki gab im September 2024 bekannt, dass sie eine Tochter auf die Welt gebracht hat. Sie hat der «Bild»–Zeitung verraten, dass sich ihre Eltern um das Kind gekümmert haben, während sie die Folgen gedreht hat. Schauspielerfahrung hat sie nur in der Grundschule gesammelt. «Ich habe mal in einem Musical mitgespielt. Die Hauptbesetzung ist krank geworden und ich bin eingesprungen», so der Tennis–Star zur Zeitung.
Die Soap «Alles was zählt» läuft seit September 2006 auf RTL.