Sabrina Carpenter: Album «Man's Best Friend» holt die Charts-Krone

In den Deutschen Single–Charts liegt indes auch in dieser Woche die fiktive K–Pop–Band Huntr/x mit «Golden» an der Spitze. Der Song aus dem Netflix–Animationsfilm «KPop Demon Hunters» belegt schon zum fünften Mal die Spitzenposition. Auch weitere Tracks aus dem Erfolgsfilm finden sich in den Single–Charts, unter anderem «Soda Pop» auf Platz vier, «How It's Done» auf der Acht und «Your Idol» auf Platz neun – neben weiteren Titeln.