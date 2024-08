Sabrina Carpenter knutscht in neuem Musikvideo mit Jenna Ortega

Shootingstar Sabrina Carpenter (25) hat mit «Espresso» und «Please Please Please» schon für einige Sommerhits gesorgt. Am heutigen Freitag hat die Sängerin nun ihr neues Album «Short n' Sweet» sowie das Musikvideo zur neuen Single «Taste» veröffentlicht. Bereits in den ersten zwei Stunden wurde das Video auf YouTube mehr als 1,3 Millionen Mal aufgerufen. Und das nicht ohne Grund: Carpenter hat sich eine ganz besondere Frau an ihre Seite geholt – «Wednesday»–Star Jenna Ortega (21).