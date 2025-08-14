Sabrina Carpenter reagiert auf Album-News von Taylor Swift

Sabrina Carpenter verehrt Taylor Swift seit Jahren

Ein Feature auf Swifts zwölftem Album wäre für jede Künstlerin ein grosser Erfolg, doch für Carpenter ist es etwas ganz Besonderes. Die 26–Jährige verehrt Swift seit Jahren. «Ich setze sie auf ein völlig anderes Level», erzählte Carpenter vergangenes Jahr dem Magazin «Rolling Stone». «Ich könnte mein Leben, meine Karriere, meinen Werdegang niemals mit dem vergleichen, was sie erreicht hat.» Schon 2009, als Carpenter begann, Coverversionen beliebter Songs auf YouTube hochzuladen, interpretierte sie Swifts Song «Picture to Burn».