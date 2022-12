Die Verlobte des französischen Nationalspielers und Stars des FC Bayern München, Kingsley Coman (26), hat beim WM-Halbfinale in Katar an diesem Mittwoch (14. Dezember, Anstoss 20 Uhr) eine schwierige Aufgabe. Zum einen will Sabrina Duvad sicherlich die Mannschaft ihres in Paris geborenen Partners anfeuern. Zum anderen hat die in Stockholm geborene Influencerin (rund 35.000 Follower) marokkanische Wurzeln.