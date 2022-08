Sadio Mané: Ein Weltstar möchte «etwas zurückgeben»

Seine schlechten Schuhe waren sogar in einer renommierten Fussballakademie Thema. Aber auch in diesen schaffte es Mané sich den Grundstein für eine goldene Zukunft zu legen: Vom FC Metz in Frankreich ging es zu RB Salzburg, anschliessend in die Premier League zum FC Southampton und 2016 zu Jürgen Klopp (55) nach Liverpool.