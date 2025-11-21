Saftiger Kuchen: Karamellisierte Feigen auf fluffigem Mandelteig

4. Die Feigen gründlich waschen, trockentupfen und halbieren. Die Feigenhälften mit der Schnittfläche nach oben dekorativ auf dem Teig verteilen und leicht eindrücken, sodass sie etwa zur Hälfte im Teig versinken. Den Honig mit einem Esslöffel Butter erwärmen und die Feigen damit bestreichen, was ihnen später eine schöne Karamellisierung verleiht.